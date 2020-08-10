Мората был предложен "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" были предложены услуги нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.
Проведя два предыдущих сезона в "Ювентусе" на правах аренды, этим летом Мората вернулся в "Атлетико".
Но "Атлетико" отчаянно пытается избавиться от Альваро, поскольку контракт 29-летнего испанца истекает уже в следующем году.
Как утверждает The Telegraph, "Юнайтед" через посредников было предложено рассмотреть возможность приобретения Мораты, которым "красные дьяволы" интересовались в прошлом.
В данный момент переезд Альваро в Манчестер выглядит маловероятным. "Юнайтед" может обратиться к этому варианту только от отчаяния.
10.08.2022 07:00
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