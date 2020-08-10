Мората был предложен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" были предложены услуги нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.

Проведя два предыдущих сезона в "Ювентусе" на правах аренды, этим летом Мората вернулся в "Атлетико".



Но "Атлетико" отчаянно пытается избавиться от Альваро, поскольку контракт 29-летнего испанца истекает уже в следующем году.



Как утверждает The Telegraph, "Юнайтед" через посредников было предложено рассмотреть возможность приобретения Мораты, которым "красные дьяволы" интересовались в прошлом.



В данный момент переезд Альваро в Манчестер выглядит маловероятным. "Юнайтед" может обратиться к этому варианту только от отчаяния.