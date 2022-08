Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Исмаилу Сарра. ПСЖ готов вступить в борьбу за Весле Фофана. "Арсенал" ведет переговоры по Сандро Тонали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" обсуждает продажу полузащитника Бернарду Силвы в "Барселону" за 42-46.5 млн. фунтов. (Managing Barca)



Вопреки слухам, у "Сити" нет договоренности с "Барселоной" по Силве. (Daily Mail)



Отказавшись от приобретения нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, "Манчестер Юнайтед" обратил свой взор на Исмаилу Сарра из "Уотфорда". (The Sun)



Звезды "Юнайтед" хотят, чтобы нападающий Криштиану Роналду ушел из клуба. (The Sun)



"Челси" может предложить Каллума Хадсон-Одои или Конора Галлахера в обмен на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (90min)



ПСЖ может составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Лестера" Весле Фофана. (talkSPORT)



На этой неделе "Челси" решит, будет ли покупать нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. (FourFourTwo)



"Арсенал" обсуждает покупку полузащитника "Милана" Сандро Тонали, однако чемпионы Сери А хотят за 22-летнего игрока 46 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" опережает "Ливерпуль" в борьбе за вингера "Вильярреала" Йереми Пино. (Metro)



"Вест Хэм" может купить защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (talkSPORT)



Вингер "Вест Хэма" Никола Влашич направляется в "Торино" на правах аренды с опцией выкупа за 15 млн. евро. (Football.London)



В ближайшие дни "Ньюкасл" сделает предложение о покупке нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Daily Express)



ПСЖ готов обсудить продажу нападающего Арно Калимуэндо в "Лидс". (Yahoo Sports)



"Астон Вилла", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" интересуются нападающим "Эспаньола" Раулем Де Томасом, оцениваемым в 30 млн. фунтов. (Birmingham Mail)



"Лестер" готов продать защитника Янника Вестергора за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен подарил фанату своего клуба "ролексы". (Daily Mail)



У болельщиков клубов Премьер-Лиги спросили размер их талии. Самая большая оказалась у поклонников "Ньюкасла", "Лестера" и "Вулверхэмптона", самая маленькая — у "Брентфорда", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона". (Daily Mirror)



Встречаясь со своей подружкой, Райан Гиггз имел отношения с восемью другими девушками. (The Athletic)



Когда подружка предъявила претензии Гиггзу насчет измен, Райан схватил ее за плечи и ударил головой по лицу. (Sky Sports)