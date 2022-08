Артета составил досье на Обамеянга, прежде чем выгнать Пьер-Эмерика

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета задокументировал все проблемы Пьер-Эмерика Обамеянг с дисциплиной, прежде чем решил избавиться от габонского нападающего.

Напомним, в декабре 2021 Обамеянг был лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей "Арсенала". Последней каплей для Артеты стало позднее возвращение Пьер-Эмерика из Франции, где игрок навещал свою маму.



В очередной серии документального фильма "All or Nothing", обозревающего события в лондонском клубе в прошлом сезоне, подробно рассказывается, как Обамеянг угодил в опалу к Артете.



Обсудив с руководством "Арсенал" свое решение, затем Артета поставил в известность самого Обамеянга и объяснился перед командой, а клуб сделал официальное заявление.



"Поэтому я все и задокументировал. Здесь даты, время, разговоры. Как это произошло, почему это произошло. Потому что если однажды нам это потребуется, у нас это есть. Он опаздывал слишком много раз, не говоря уже обо всем остальном. У этого клуба есть традиции. Когда тебе платят такие деньги...", — объясняет Артета директору клуба по медиа Марку Гоннелле.



Позднее "Арсенал" использовал досье Артеты с нарушениями Обамеянгом дисциплины, чтобы избавить себя от юридических последствий. Впрочем, Пьер-Эмерик не стал мириться с решением Микеля и вскоре сбежал в "Барселону".