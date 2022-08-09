"Сити" близок к покупке Серхио Гомеса
"Манчестер Сити" близок к покупке левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.
"Сити" интересовался Гомесом и раньше, но изначально планировал отправить Серхио в аренду в родственную "Жирону" на этот сезон.
Сорвавшийся трансфер Марка Кукурельи изменил планы "горожан" в отношении Гомеса. Теперь 21-летний испанец должен получить место в команде Хосепа Гвардиолы.
Трансферный гуру Фабрицио Романо предполагает, что чемпионы Премьер-Лиги заплатят за игрока молодежной сборной Испании более 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).
09.08.2022 23:00
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ну посмотрим , его, в отличии от Кукурельи, ещё растить надо будет
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КОРОЛИ!!!
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