"Сити" близок к покупке Серхио Гомеса

"Манчестер Сити" близок к покупке левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

"Сити" интересовался Гомесом и раньше, но изначально планировал отправить Серхио в аренду в родственную "Жирону" на этот сезон.



Сорвавшийся трансфер Марка Кукурельи изменил планы "горожан" в отношении Гомеса. Теперь 21-летний испанец должен получить место в команде Хосепа Гвардиолы.



Трансферный гуру Фабрицио Романо предполагает, что чемпионы Премьер-Лиги заплатят за игрока молодежной сборной Испании более 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).