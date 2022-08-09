"Сити" близок к покупке Серхио Гомеса

Серхио Гомес "Манчестер Сити" близок к покупке левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

"Сити" интересовался Гомесом и раньше, но изначально планировал отправить Серхио в аренду в родственную "Жирону" на этот сезон.

Сорвавшийся трансфер Марка Кукурельи изменил планы "горожан" в отношении Гомеса. Теперь 21-летний испанец должен получить место в команде Хосепа Гвардиолы.

Трансферный гуру Фабрицио Романо предполагает, что чемпионы Премьер-Лиги заплатят за игрока молодежной сборной Испании более 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов).


Метки Андерлехт, Гомес, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 09.08.2022 23:05 # alexomck
    ну посмотрим , его, в отличии от Кукурельи, ещё растить надо будет

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  2. true-manc 09.08.2022 23:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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