"Челси" готовит третье предложение по Фофана
"Челси" готовится сделать свое третье предложение о покупке защитника "Лестера" Весле Фофана.
Как сообщает Sky Sports, два первых предложения "Челси" оказались не близки к той сумме, в которую "Лестер" оценивает 21-летнего Фофана.
Утверждается, что у "синих" есть и другие варианты усиления центра обороны, однако лондонский клуб пока не готов признать свое поражение в борьбе за Весле и на текущей неделе собирается выдвинуть очередное предложение.
"Лестер" не хочет продавать Фофана, чей контракт действителен еще пять лет, однако "лисы" находятся в сложной финансовой ситуации и не могут покупать, никого не продав.
09.08.2022 22:00
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EBANULSI
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