"Челси" готовит третье предложение по Фофана

Весле Фофана "Челси" готовится сделать свое третье предложение о покупке защитника "Лестера" Весле Фофана.

Как сообщает Sky Sports, два первых предложения "Челси" оказались не близки к той сумме, в которую "Лестер" оценивает 21-летнего Фофана.

Утверждается, что у "синих" есть и другие варианты усиления центра обороны, однако лондонский клуб пока не готов признать свое поражение в борьбе за Весле и на текущей неделе собирается выдвинуть очередное предложение.

"Лестер" не хочет продавать Фофана, чей контракт действителен еще пять лет, однако "лисы" находятся в сложной финансовой ситуации и не могут покупать, никого не продав.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. closer 09.08.2022 22:23 # closer
    магваера лишить статуса самого дорогого защитника
    Я за покупку Челси

    (ответить)

  2. kgb-razvedka 09.08.2022 22:16 # kgb-razvedka
    21 год
    Нонейм
    Пенсы купят его за 90 мультов

    EBANULSI

    (ответить)

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