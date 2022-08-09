Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пропустит до трех месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Поработав с персональным тренером в Турции, Шелви в прекрасной форме вернулся для предсезонной подготовки этим летом.



Однако во время товарищеского матча "сорок" против "Бенфики" 26 июля Джонджо получил травму, которая заставила его лечь под нож хирурга.



Как сообщает The Independent, восстановление 30-летнего англичанина после операции растянется до ноября, когда Премьер-Лига уходит на перерыв в связи с ЧМ-2022 в Катаре.



Добавим, Шелви нужно сыграть всего три матча, чтобы активировать продление своего контракта с "Ньюкаслом".