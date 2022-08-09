"Челси" продал Вернера назад в "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" объявил о приобретении нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Именно из Лейпцига Вернер и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 47.5 млн. фунтов два года назад. С тех пор Тимо забил 29 голов в 83 матчах.



Вернер не только не закрепился в стартовом составе "Челси", но и не приблизился к результативности, демонстрируемой им в "РБ Лейпциг".



Теперь Тимо возвращается в клуб, за который он выступал с 2016 по 2020, забив 95 голов в 159 матчах. 26-летний немец взял в Лейпциге 11-й номер.



Evening Standard оценивает обратный трансфер Вернера в 20 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Добавим, вместе с "Челси" Тимо успел выиграть Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы, а также поучаствовать в финалах Кубка Англии (дважды) и Кубка Лиги.