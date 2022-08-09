"Челси" продал Вернера назад в "РБ Лейпциг"

Тимо Вернер "РБ Лейпциг" объявил о приобретении нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Именно из Лейпцига Вернер и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 47.5 млн. фунтов два года назад. С тех пор Тимо забил 29 голов в 83 матчах.

Вернер не только не закрепился в стартовом составе "Челси", но и не приблизился к результативности, демонстрируемой им в "РБ Лейпциг".

Теперь Тимо возвращается в клуб, за который он выступал с 2016 по 2020, забив 95 голов в 159 матчах. 26-летний немец взял в Лейпциге 11-й номер.

Evening Standard оценивает обратный трансфер Вернера в 20 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Добавим, вместе с "Челси" Тимо успел выиграть Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы, а также поучаствовать в финалах Кубка Англии (дважды) и Кубка Лиги.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 09.08.2022 20:11 # brown-ale
    Следующим летом Интер выкупит Лукаку за десятку. Бизнескар!

    (ответить)

  2. liverputin 09.08.2022 20:09 # liverputin
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. meshuggah 09.08.2022 20:03 # meshuggah
    Удачи вернику, с ним мы взяли лч , свою лепту внёс на том и спасибо

    А то как он послал и обоссал ползалупников в аналах фапли знатоки истории вкурсе

    (ответить)

  4. pozitiv4ik 09.08.2022 20:01 # pozitiv4ik
    кек за рабью еще 20 нужно выложить

    (ответить)

  5. slash-lfc 09.08.2022 20:00 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: