"Юнайтед" обдумывает покупку Милинкович-Савича

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича.

До закрытия летнего трансферного окна остается три недели, а "Юнайтед" до сих пор толком не укрепил центр поля, если не считать подписанного свободным агентом Кристиана Эриксена.



Лишившийся Поля Погба и Неманьи Матча "Юнайтед" давно охотится за Френки Де Йонгом из "Барселоны", однако отсутствие прогресса на этом фронте заставило "красных дьяволов" обратить внимание на альтернативные цели.



Как утверждает Manchester Evening News, сейчас "Юнайтед" размышляет над тем, чтобы предложить 68 миллионов евро (57.5 млн. фунтов) за 27-летнего Милинкович-Савича, чей контракт с "Лацио" действителен до 2024 года.



"Дьяволы" обдумывали приобретение Сергея еще в 2018 году, но тогда "Лацио" оценил серба в 100 миллионов евро.