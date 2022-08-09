"Челси" готовит новое предложение по Чезаре Казадеи

"Челси" собирается сделать новое предложение о покупке полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.

19-летний Казадеи до сих пор не дебютировал за "Интер", однако "Челси" давно просматривает Чезаре и считает юного итальянца хорошей инвестицией в будущее.



По информации Evening Standard, ранее этим летом "синие" уже сделали два предложения по Казадеи в размере менее 10 миллионов фунтов, после чего переговоры были приостановлены.



Однако сейчас "Интер" смягчил свою позицию и готов отпустить Чезаре за 12 млн. фунтов. Узнав об этом, "Челси" собирается выдвинуть новое предложение.



Предполагается, что в случае покупки "Челси" отправит Казадеи в свою академию или назад в Серию А на правах аренды.