"Челси" готовит новое предложение по Чезаре Казадеи
"Челси" собирается сделать новое предложение о покупке полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.
19-летний Казадеи до сих пор не дебютировал за "Интер", однако "Челси" давно просматривает Чезаре и считает юного итальянца хорошей инвестицией в будущее.
По информации Evening Standard, ранее этим летом "синие" уже сделали два предложения по Казадеи в размере менее 10 миллионов фунтов, после чего переговоры были приостановлены.
Однако сейчас "Интер" смягчил свою позицию и готов отпустить Чезаре за 12 млн. фунтов. Узнав об этом, "Челси" собирается выдвинуть новое предложение.
Предполагается, что в случае покупки "Челси" отправит Казадеи в свою академию или назад в Серию А на правах аренды.
09.08.2022 18:00
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Челси в своем стиле. Надо набрать всяких Натанов, Баба, Миязг и т.д желательно по-больше. И гонять их лет 10 по арендам. Когда они состарились и никому уже не нужны, Челси идет за второй порцией.
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