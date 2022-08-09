"Юнайтед" завершил интерес к Арнаутовичу
"Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов по приобретению нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича.
33-летний Арнаутович привлек внимание "Юнайтед" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, где он поиграл за "Вест Хэм" и "Стоук". Кроме того, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и его помощник Стив Макларен знакомы с Марко по совместной работ в "Твенте".
"Болонья" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Арнаутовичу в размере 7.6 млн. фунтов, и ранее ожидалось, что "дьяволы" предпримут вторую попытку заполучить австрийского ветерана.
Однако BBC может подтвердить, что из-за завышенной цены, установленной "Болоньей", и негативной реакции общественности "Юнайтед" решил завершить свой интерес к Арнаутовичу и переключиться на прочие цели.
09.08.2022 17:00
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прекол в том, что скумы от него отказались только из-за его расистских скандалов
https://theathletic.com/3491378/2022/08/09/manchester-united-transfer-marko-arnautovic/
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почитали коменты)
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Олени блиать нахера вообще проявили интерес, денег дохуя а сделать ничего не могут. Такое тупое правление у жидов.
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Еще нахуй рабьо
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Баляяяяя
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