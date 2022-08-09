"Юнайтед" завершил интерес к Арнаутовичу

Марко Арнаутович "Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов по приобретению нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича.

33-летний Арнаутович привлек внимание "Юнайтед" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, где он поиграл за "Вест Хэм" и "Стоук". Кроме того, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и его помощник Стив Макларен знакомы с Марко по совместной работ в "Твенте".

"Болонья" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Арнаутовичу в размере 7.6 млн. фунтов, и ранее ожидалось, что "дьяволы" предпримут вторую попытку заполучить австрийского ветерана.

Однако BBC может подтвердить, что из-за завышенной цены, установленной "Болоньей", и негативной реакции общественности "Юнайтед" решил завершить свой интерес к Арнаутовичу и переключиться на прочие цели.


Метки Арнаутович, Болонья, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 863

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 09.08.2022 17:41 # true-manc
    прекол в том, что скумы от него отказались только из-за его расистских скандалов
    https://theathletic.com/3491378/2022/08/09/manchester-united-transfer-marko-arnautovic/

    (ответить)

  2. seitrio 09.08.2022 17:35 # seitrio
    почитали коменты)

    (ответить)

  3. mancunia-planet 09.08.2022 17:29 # mancunia-planet
    Олени блиать нахера вообще проявили интерес, денег дохуя а сделать ничего не могут. Такое тупое правление у жидов.

    (ответить)

  4. jack-4poker 09.08.2022 17:12 # jack-4poker
    Еще нахуй рабьо

    (ответить)

  5. thegodfather 09.08.2022 17:06 # thegodfather
    Баляяяяя

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: