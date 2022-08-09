"Юнайтед" завершил интерес к Арнаутовичу

"Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов по приобретению нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича.

33-летний Арнаутович привлек внимание "Юнайтед" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, где он поиграл за "Вест Хэм" и "Стоук". Кроме того, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг и его помощник Стив Макларен знакомы с Марко по совместной работ в "Твенте".



"Болонья" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Арнаутовичу в размере 7.6 млн. фунтов, и ранее ожидалось, что "дьяволы" предпримут вторую попытку заполучить австрийского ветерана.



Однако BBC может подтвердить, что из-за завышенной цены, установленной "Болоньей", и негативной реакции общественности "Юнайтед" решил завершить свой интерес к Арнаутовичу и переключиться на прочие цели.