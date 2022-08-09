"Эвертон" объявил о покупке Онана

"Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Лилля" Амаду Онана.

Лишь на прошлой неделе "Вест Хэм" согласовал компенсацию за Онана в размере 33.5 млн. фунтов, но не смог договориться с самим игроком.



Этим воспользовался "Эвертон", уведя Онана из под носа у конкурентов по Премьер-Лиге. Амаду еще в субботу в качестве гостя посетил матч "ирисок" против "Челси".



Таким образом, 20-летний полузащитник сборной Бельгии заключил с "Эвертоном" контракт до 2027 года и стал пятым новичком на "Гудисон Парк" в это трансферное окно.



В "Лилле" Онана провел всего один сезон, приняв участие в 42 матчах во всех соревнованиях, до этого также поиграв за "Гамбург" и "Хоффенхайм".