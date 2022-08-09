"Юнайтед" обратился насчет Гакпо

"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к вингеру ПСВ и Коди Гакпо.

"Юнайтед" приписывали интерес к Гакпо и ранее этим летом, однако ESPN сообщает, что "красные дьяволы" обратились к представителям Коди только сейчас.



Возглавляемый бывшим нападающим "Юнайтед" Руудом Ван Нистелроем ПСВ дорожит Гакпо и отпустит свою звезду только за 35 миллионов фунтов.



Коди является продуктом академии клуба из Эйндховена, забив 21 гол в 47 матчах прошлого сезона. Кроме того, 23-летний вингер уже имеет на своем счету семь поединков за сборную Голландии.



"Юнайтед" переключил свое внимание на Гакпо после неудачных попыток заполучить Антони из "Аякса" и Беньямина Шешко из "Ред Булл".