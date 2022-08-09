Тен Хаг поговорил с Рабьо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг лично позвонил полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо.

Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" согласовал с "Ювентусом" компенсацию за Рабьо в размере 15 миллионов фунтов. Клуб из Турина рад продать Адриена, у которого остается один год по контракту.



Теперь все зависит от того, удастся ли "красным дьяволам" договориться с самим Рабьо и его мамой Вероникой, которая выступает агентом 27-летнего француза.



Как сообщает The Telegraph, накануне Тен Хаг — с ведома "Ювентуса" — позвонил Рабьо и рассказал тому, как сильно хочет видеть Адриена в свой команде.



Рабьо хочет покинуть "Ювентус" и предпочел бы отправиться в клуб из Лиги Чемпионов, однако статус "Юнайтед" и гарантии игрового времени в преддверии ЧМ-2022 могут склонить Адриена к переезду в Манчестер.