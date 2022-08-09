"Вест Хэм" ведет переговоры по Кереру

"Вест Хэм" вступил в переговоры с ПСЖ о покупке защитника Тило Керера.

Этим летом "Вест Хэм" потратил уже почти 100 миллионов фунтов на усиление состава, получив пятерых новичков, однако на прошлой неделе главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что у его клуба "еще ужасно много дел" на трансферном рынке.



"Вест Хэм" планировал приобрести левого защитника и центрального полузащитника в остатке лета, однако кризис травм заставил Мойеса задуматься о приглашении центрального защитника.



Как сообщает Evening Standard, в данный момент внимание "Вест Хэма" сосредоточено на Керере, который не был основным игроком ПСЖ в прошлом сезоне и у которого остается один год по контракту.



25-летний немец может стать прямой заменой Иссе Диопу, который направляется в "Фулхэм".