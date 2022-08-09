"Лидс" подписал Жоэля Роблеса

Жоэль Роблес "Лидс" объявил о переходе в клуб свободным агентом голкипера Жоэля Роблеса.

Роблес, чей контракт с "Реал Бетис" истек в конце прошлого сезона, заключил с "Лидсом" однолетнее соглашение.

В этом сезоне 32-летний испанец, воспитанник "Атлетико", будет страховать первого номера "белых" Илана Мелье.

Отметим, что это уже третий заход Роблеса в английский футбол. Ранее Жоэлю довелось здесь поиграть за "Уиган" и "Эвертон".

За "Реал Бетис" Роблес выступал с 2018 года, за это время сыграв 78 матчей.


Метки Реал Бетис, Роблес, трансферы, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 12:00

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