"Тоттенхэм" согласовал покупку Удоджи

Дестини Удоджи "Тоттенхэм" согласовал приобретение левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

"Тоттенхэм" рассматривает 19-летнего Удоджи как долгосрочную инвестицию. Вследствие этого на сезон 2022/23 Дестини вернется в "Удинезе" на правах аренды.

Daily Mail утверждает, что 19-летний защитник, который уже привлекается к матчам молодежной сборной Италии U-21, обойдется "шпорам" в 21 миллион фунтов, включая бонусы.

Покупка Удоджи станет плохой новостью для Серхио Регилона, которому было сказано, что тот может покинуть "Тоттенхэм" уже этим летом.


Метки Тоттенхэм, Удинезе, Удоджи

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 11:00

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  1. apl-nash 09.08.2022 11:30 # apl-nash
    Удод зашёл в курятник, пи3дец петухам

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  2. slavaukraine 09.08.2022 11:19 # slavaukraine
    Дестини - КРАСИВО!!!

    А Регилону можно только удачи пожелать, АПЛ не его лига, хоть и старался максимально. Ему бы в Атлетико, Милан или Барсу, норм там смотреться будет.

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  3. makeewadim 09.08.2022 11:08 # makeewadim
    Регилон good лавочник

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