"Тоттенхэм" согласовал покупку Удоджи
"Тоттенхэм" согласовал приобретение левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.
"Тоттенхэм" рассматривает 19-летнего Удоджи как долгосрочную инвестицию. Вследствие этого на сезон 2022/23 Дестини вернется в "Удинезе" на правах аренды.
Daily Mail утверждает, что 19-летний защитник, который уже привлекается к матчам молодежной сборной Италии U-21, обойдется "шпорам" в 21 миллион фунтов, включая бонусы.
Покупка Удоджи станет плохой новостью для Серхио Регилона, которому было сказано, что тот может покинуть "Тоттенхэм" уже этим летом.
09.08.2022 11:00
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Последние комментарии:
Удод зашёл в курятник, пи3дец петухам
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Дестини - КРАСИВО!!!
А Регилону можно только удачи пожелать, АПЛ не его лига, хоть и старался максимально. Ему бы в Атлетико, Милан или Барсу, норм там смотреться будет.
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Регилон good лавочник
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