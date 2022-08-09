"Тоттенхэм" согласовал покупку Удоджи

"Тоттенхэм" согласовал приобретение левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

"Тоттенхэм" рассматривает 19-летнего Удоджи как долгосрочную инвестицию. Вследствие этого на сезон 2022/23 Дестини вернется в "Удинезе" на правах аренды.



Daily Mail утверждает, что 19-летний защитник, который уже привлекается к матчам молодежной сборной Италии U-21, обойдется "шпорам" в 21 миллион фунтов, включая бонусы.



Покупка Удоджи станет плохой новостью для Серхио Регилона, которому было сказано, что тот может покинуть "Тоттенхэм" уже этим летом.