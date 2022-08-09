Роджерс уже определился с новым первым номером "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что не будет покупать голкипера на роль первого номера.
На прошлой неделе "Лестер" отпустил в "Ниццу" Каспера Шмейхеля, который провел 11 сезонов на "Кинг Пауэр" и был капитаном команды.
В минувшее воскресенье против "Брентфорда" ворота "Лестера" защищал Уорд, для которого это был всего лишь второй матч в Премьер-Лиге за четыре последних года.
Однако именно 29-летний валлиец теперь будет первым номером "лис", а страховать его предстоит 25-летнему Даниэля Иверсену.
"Да, я очень даже определился".
"Я всегда говорил про Данни Уорда, что вижу в нем основного голкипера, и парни, которые здесь находились вместе со мной, подтвердят это".
"У него футболка с первым номером, и я думаю, вы видели (против "Брентфорда"), насколько он авторитетен. Он командовал в штрафной, выходил на перехваты, и он очень хорошо владеет своей ногой", — цитирует Роджерса The Independent.
09.08.2022 10:00
Просмотров: 625
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чтоб этот Уорд в субботу пустил от Жезуса, Мартинелли, и Габриэла.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий