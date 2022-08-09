Магуайр признал, что ему с Мартинесом не хватает взаимопонимания

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что ему пока не хватает взаимопонимания с партнером по центру обороны Лисандро Мартинесом.

Связка Магуайра и Мартинеса позволила "Брайтону" забить уже два гола в первые 45 минут субботнего матча Премьер-Лиги, однако после домашнего поражения 1:2 Харри выразил уверенность, что со временем они с Лисандро будут понимать друг друга лучше.



"Каждый знал, что за задача стоит перед нами. Мы плохо провели прошлый сезон. Мы получили нового тренера, который пытается привить команде свою философию, но когда мы не делаем вещи правильно, то становимся слишком уязвимыми".



"Замечательно, что Лисандро Мартинес появился в клубе. У нас серьезная конкуренция в центре обороны. С ним мы играли вместе не так много, и поначалу мы не были на одной волне".



"У центральных защитников взаимопонимание появляется со временем. Мы будем играть гораздо лучше и сохранять ворота на замке", — цитирует Магуайра Daily Mail.