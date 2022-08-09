Аспиликуэта подтвердил, что помышлял об уходе из "Челси"

Защитник Сесар Аспиликуэта подтвердил, что он действительно помышлял об уходе из "Челси" в прошлом сезоне.

На прошлой неделе Аспиликуэта положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый двухлетний контракт с "Челси".



Предыдущий контракт Сесара должен был истечь этим летом, однако "синие" воспользовались опцией по его продлению на 12 месяцев.



По словам Аспиликуэты, он задумался об уходе ещ после триумфа на клубном Чемпионате Мира в феврале. Однако затем "Челси" начал процесс смены владельцев, и 32-летний испанец не захотел бросать "синих" в столь сложной ситуации.



"Да, переговоры с ними ("Барселоной") были. После клубного Чемпионата Мира я стал единственным игроком, завоевавшим каждый трофей, и я почувствовал, что настало время вернуться. Но затем всякое приключилось с клубом. Я хотел сохранить преданность клубу. Я никогда не делал ничего против своего клуба".



"Мы вели приватные разговоры, и я высказал все. От нас уходили игроки, и за 10 предыдущих лет я никогда не имел отношения к трансферному рынку. Это ощущалось по-другому. Какое-то время я был свободным агентом, и кто знает, что могло случиться в тот период. Я решил хранить молчание, потому что, думаю, вокруг меня было и так достаточно шума. Я не хотел усугублять, потому что хотел сохранять концентрацию на своей игре".



"Я провел встречу с новыми владельцами. Они хотели, чтобы я остался и вел команду за собой на поле и за его пределами. Я очень им благодарен за это. Они были очень честны и прямы с первого дня. Я чувствовал ответственность остаться здесь, где мой дом. Моя семья счастлива здесь. У нас новый проект с новыми игроками и приходящей молодежью. Я устремлен вперед", — цитирует Аспиликуэту The Guardian.