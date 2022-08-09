Тиаго пропустит до полутора месяцев

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Тиаго получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувшую субботу (2:2), будучи замененным в начале второго тайма.



Как стало известно The Athletic, Алькантара будет отсутствовать до середины сентября. 31-летнему испанцу придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед", "Борнмута", "Ньюкасла", "Эвертона" и "Вулверхэмптона".



Потеря Тиаго станет большим ударом по главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, чей выбор игроков центра поля и так ограничен ввиду травм Алекса Окслейд-Чемберлена и Кертиса Джонса.



Добавим, проблемы со здоровьем возникают у Тиаго далеко не в первый раз. Из-за различных болячек Алькантара принял участие только в 25 матчах сезона Премьер-Лиги 2021/22 и в 24 — в предыдущей кампании.