Тиаго пропустит до полутора месяцев

Тиаго Алькантара Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Тиаго получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувшую субботу (2:2), будучи замененным в начале второго тайма.

Как стало известно The Athletic, Алькантара будет отсутствовать до середины сентября. 31-летнему испанцу придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед", "Борнмута", "Ньюкасла", "Эвертона" и "Вулверхэмптона".

Потеря Тиаго станет большим ударом по главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, чей выбор игроков центра поля и так ограничен ввиду травм Алекса Окслейд-Чемберлена и Кертиса Джонса.

Добавим, проблемы со здоровьем возникают у Тиаго далеко не в первый раз. Из-за различных болячек Алькантара принял участие только в 25 матчах сезона Премьер-Лиги 2021/22 и в 24 — в предыдущей кампании.


Метки Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 09.08.2022 07:46 # liverpool888
    Не самая приятная новость. Травмы бьют именно по полузащите. Не зря говорят - где тонко, там и рвётся. Хорошо, что Кейта восстановился. У него будет возможность проявить себя и застолбить за собой место в старте.
    Надеюсь, что на этом плохие новости закончатся. Иначе клуб выйдет в спешке на трансферный рынок.

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  2. tursa 09.08.2022 07:09 # tursa
    начинается, в составе остались фаб милнер хендо и молодые карвалью и эллиот. ну значит шанс молодым показать себя

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