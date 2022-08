Светская хроника за вторник

"Челси" готов сделать Весле Фофана самым дорогим защитником в мире. "Ливерпуль" нацелился на Марцело Брозовича. Исмаила Сарр забил со своей половины поля. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" готов сделать Весле Фофана из "Лестера" самым дорогим защитником в мире. (Football.London)



Нападающий "Челси" Тимо Вернер пройдет медобследование в "РБ Лейпциг" во вторник. (Daily Mail)



Защитник "Челси" Маланг Сарр проходит медобследование в "Монако". (Fabrizio Romano)



"Барселона" позволит уйти только одному из двоих: или Мемфису Депаю, или Пьер-Эмерику Обамеянгу, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)



Марцело Брозович из "Интера" — цель номер один "Ливерпуля", столкнувшегося с кризисом травм в полузащите. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" обратился насчет аргентинского полузащитника "Реал Бетис" Гвидо Родригеса. (AS)



Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич остается на радаре у "Юнайтед". (The Telegraph)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи вызывает интерес у "Монако". (L'Equipe)



"Рома" отклонила предложение "Тоттенхэма" об аренде вингера Николо Дзаньоло с обязательством по выкупу. (90min)



"Тоттенхэм" купит Дестини Удоджи за 21 миллион фунтов, но позволит защитнику остаться на этот сезон в "Удинезе". (Evening Standard)



"Арсенал" и "Ливерпуль" проявили интерес к 19-летнему вингеру "Вильярреала" Йереми Пино. (AS)



"Фулхэму" были предложены услуги бывшего защитника "Лиона" Джейсона Денайера, который доступен свободным агентом. (Football Insider)



Защитник "Реал Бетис" Алекс Морено отказался перейти в "Ноттингем Форест". (The Guardian)



Другое



Исмаила Сарр забил гол за "Уотфорд" против "Вест Бромвича" ударом со своей половины поля. (Daily Mail)



В этом сезоне клубы Премьер-Лиги суммарно получат 462.5 млн. фунтов от своих спонсоров, чьи эмблемы расположены на титульной стороне футболок и на рукавах. (Daily Mail)



Сэр Алекс Фергюсон и Гари Невилл выступят в суде свидетелями по делу об избиении Райаном Гиггзом своей девушки. (Daily Mirror)



Певец Джастин Бибер был замечен с футболкой "Брайтона" спустя считанные часы после победы "чаек" над "Юнайтед" в Премьер-Лиге. (Daily Star)