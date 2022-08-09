"Вулверхэмптон" приобрел Гонсалу Гедеша

"Вулверхэмптон" завершил приобретение вингера "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеша.

Пройдя медобследование, Гедеш заключил с "Вулверхэмптоном" пятилетний контракт и взял 17-й номер.



Трансфер 25-летнего португальца, также способного сыграть второго нападающего, оценивается в 35 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 27.5 млн. фунтов.



Гедеш провел в "Валенсии" пять лет, в течение этого времени сыграв 176 матчей, в которых он забил 36 голов и отдал 30 результативных передач. Также Гонсалу довелось выступать за ПСЖ и "Бенфику".