"Вулверхэмптон" приобрел Гонсалу Гедеша
"Вулверхэмптон" завершил приобретение вингера "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеша.
Пройдя медобследование, Гедеш заключил с "Вулверхэмптоном" пятилетний контракт и взял 17-й номер.
Трансфер 25-летнего португальца, также способного сыграть второго нападающего, оценивается в 35 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 27.5 млн. фунтов.
Гедеш провел в "Валенсии" пять лет, в течение этого времени сыграв 176 матчей, в которых он забил 36 голов и отдал 30 результативных передач. Также Гонсалу довелось выступать за ПСЖ и "Бенфику".
09.08.2022 00:55
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