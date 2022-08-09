"Эвертон" взял Коуди в аренду у "Вулверхэмптона"

"Эвертон" взял в аренду до конца сезона защитника "Вулверхэмптона" и сборной Англии Конора Коуди.

29-летний Коуди взял 30-й номер и стал четвертым новичком "Эвертона" в это трансферное окно после Джеймса Тарковски, Рубена Винагре и Дуайта Макнила.



Аренда воспитанника "Ливерпуля" поможет "ирискам" справиться с потерей Бена Годфри и Йерри Мины, которые получили травмы уже в первом туре Премьер-Лиги.



Сам Коуди надеется, что переход в "Эвертон" обеспечит его регулярной игровой практикой. Это важный фактор для Конора в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



"Он не только один из самых надежных защитников в Премьер-Лиге и игрок сборной Англии — его лидерские качества принесут огромную пользу нам", — сообщил главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард.



Добавим, после своего перехода из "Хаддерсфилда" в 2015 году Коуди сыграл свыше 300 матчей за "Вулверхэмптон".