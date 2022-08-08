"Эвертон" потерял Годфри на три месяца

Защитник "Эвертона" Бен Годфри пропустит около трех месяцев с переломом ноги.

24-летний Годфри получил перелом малоберцовой кости своей правой ноги в самом начале матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу, пострадав в столкновении с Каем Хаверцем.



В понедельник Бен перенес операцию и теперь начинает реабилитацию, которая растянется примерно до начала ноября, как следует из официального заявления "ирисок".



Против "Челси" команда Фрэнка Лэмпарда также потеряла защитника Йерри Мину. Колумбиец повредил связки лодыжки, но доктора пока не поставили ему диагноз.