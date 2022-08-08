"Арсенал" продал Торрейру в "Галатасарай"

Лукас Торрейра "Арсенал" объявил о продаже своего полузащитника Лукаса Торрейры в "Галатасарай".

После своего перехода из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов в 2018 году Торрейра сыграл 89 матчей за "Арсенал", а два предыдущих сезона провел в аренде — в "Атлетико" и "Фиорентине".

И хотя "Фиорентине" принадлежала опция выкупа Лукаса, итальянский клуб не стал ей пользоваться, вернув игрока сборной Уругвая "канонирам" ранее этим летом.

Торрейре не нашлось места в планах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на этот сезон, в результате чего Лукас оказался продан в "Галатасарай". Evening Standard оценивает этот трансфер в 5.5 млн. фунтов.

Добавим, контракт 26-летнего уругвайца с "Галатасараем" рассчитан до 2026 года.


Метки Арсенал, Галатасарай, Торрейра, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 22:00

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  1. brown-ale 08.08.2022 22:35 # brown-ale
    Осталось Пепе и Джаку слить.

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  2. gidro-met 08.08.2022 22:34 # gidro-met
    Потому что чел набрался опыта в сильнейшей лиге. Поэтому подешевел в 4 раза

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  3. pakhrudinov 08.08.2022 22:14 # pakhrudinov
    Почему мы так дорого покупаем и так дёшево продаём???

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