"Арсенал" продал Торрейру в "Галатасарай"

"Арсенал" объявил о продаже своего полузащитника Лукаса Торрейры в "Галатасарай".

После своего перехода из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов в 2018 году Торрейра сыграл 89 матчей за "Арсенал", а два предыдущих сезона провел в аренде — в "Атлетико" и "Фиорентине".



И хотя "Фиорентине" принадлежала опция выкупа Лукаса, итальянский клуб не стал ей пользоваться, вернув игрока сборной Уругвая "канонирам" ранее этим летом.



Торрейре не нашлось места в планах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на этот сезон, в результате чего Лукас оказался продан в "Галатасарай". Evening Standard оценивает этот трансфер в 5.5 млн. фунтов.



Добавим, контракт 26-летнего уругвайца с "Галатасараем" рассчитан до 2026 года.