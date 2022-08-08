"Боруссия" вступила в борьбу за Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои не был включен в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу, а вскоре после победы "синих" со счетом 0:1 стало известно, что Каллум попросил отпустить его из клуба ради регулярной игровой практики.

The Guardian может подтвердить, что свой запрос насчет аренды Хадсон-Одои уже сделал "Саутгемптон", а также интерес к 21-летнему англичанину проявляет "Лестер".

Теперь заполучить Хадсон-Одои хочет и "Боруссия", которая едва не арендовала Каллума прошлым летом. Сам игрок, как утверждается, был бы заинтересован в командировке в Дортмунд.

Ожидается, что Хадсон-Одои не будет спешить с выбором клуба на сезон 2022/23 и тщательно изучит имеющиеся у него варианты, благо таких у него немало.


Метки Боруссия, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 21:00

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