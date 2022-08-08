"Борнмут" приобрел Маркоса Сенеси

"Борнмут" объявил о приобретении центрального защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенеси ориентировочной стоимостью в 12.6 млн. фунтов.

Сенеси заключил с "Борнмутом" четырехлетний контракт и стал пятым новичком команды Скотта Паркера в это трансферное окно.



Сенеси сыграл 116 матчей за "Фейеноорд" после своего перехода из "Сан-Лоренсо" три года назад, получив у голландских болельщиков прозвище "Гладиатор".



Маркос помог "Фейеноорду" достичь финала Лиги Конференций в прошлом сезоне, а в июне против эстонцев дебютировал за сборную Аргентины.