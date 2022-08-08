"Борнмут" приобрел Маркоса Сенеси

Маркос Сенеси "Борнмут" объявил о приобретении центрального защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенеси ориентировочной стоимостью в 12.6 млн. фунтов.

Сенеси заключил с "Борнмутом" четырехлетний контракт и стал пятым новичком команды Скотта Паркера в это трансферное окно.

Сенеси сыграл 116 матчей за "Фейеноорд" после своего перехода из "Сан-Лоренсо" три года назад, получив у голландских болельщиков прозвище "Гладиатор".

Маркос помог "Фейеноорду" достичь финала Лиги Конференций в прошлом сезоне, а в июне против эстонцев дебютировал за сборную Аргентины.


Метки Борнмут, Сенеси, трансферы, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 20:00

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