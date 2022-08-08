"Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл" не получат Шешко
Нападающий "Ред Булл" Беньямин Шешко собирается отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасла", чтобы перейти в "РБ Лейпциг".
Достоверно известно, что "Юнайтед" уже провел переговоры насчет 19-летнего Шешко, которого также сватали в два других клуба Премьер-Лиги.
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что сейчас юный словенец находится на пороге перехода в родственный для клуба из Зальцбурга "РБ Лейпциг".
Ожидается, что затем "РБ Лейпциг" сразу же позволит "Ред Булл" арендовать Шешко на сезон 2022/23 — прямо сейчас Беньямин не нужен немецкому клубу, который покупает у "Челси" Тимо Вернера.
08.08.2022 19:00
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