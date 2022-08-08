"Фулхэм" согласовал покупку Диопа

Исса Диоп "Фулхэм" согласовал приобретение защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа за 15 миллионов фунтов.

Несмотря на травмы Найефа Агерда, Крейга Доусона и Анджело Огбонны, Диоп не принимал участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", и это непроста.

Как сообщает The Telegraph, "Вест Хэм" согласился отпустить Иссу в "Фулхэм", который этим летом совершил уже шесть приобретений, подписав Бернда Лено, Шейна Даффи, Кевина Мбабу, Жоау Палинью, Андреаса Перейру и Манора Соломона.

Отметим, что сами "молотобойцы" приобрели Диопа в 2018 году у "Тулузы" за рекордные на тот момент для своего клуба 22 млн. фунтов. С тех пор 25-летний француз сыграл свыше 100 матчей, но в прошлом сезоне перестал проходить в стартовый состав.


Метки Вест Хэм, Диоп, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 18:00

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