"Фулхэм" согласовал покупку Диопа

"Фулхэм" согласовал приобретение защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа за 15 миллионов фунтов.

Несмотря на травмы Найефа Агерда, Крейга Доусона и Анджело Огбонны, Диоп не принимал участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", и это непроста.



Как сообщает The Telegraph, "Вест Хэм" согласился отпустить Иссу в "Фулхэм", который этим летом совершил уже шесть приобретений, подписав Бернда Лено, Шейна Даффи, Кевина Мбабу, Жоау Палинью, Андреаса Перейру и Манора Соломона.



Отметим, что сами "молотобойцы" приобрели Диопа в 2018 году у "Тулузы" за рекордные на тот момент для своего клуба 22 млн. фунтов. С тех пор 25-летний француз сыграл свыше 100 матчей, но в прошлом сезоне перестал проходить в стартовый состав.