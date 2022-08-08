"Челси" обсуждает новый контракт с Менди

"Челси" начал переговоры со своим голкипером Эдуаром Менди о новом контракте.

Менди надежно защищает ворота "Челси" после своего перехода из "Ренна" в 2020 году. Уже в своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" Эдуар выиграл Лигу Чемпионов, на пути к трофею сохранив свои ворота на замке рекордные девять раз.



Кроме того, Менди был признан лучшим голкипером в 2021 году УЕФА и ФИФА. Всего Эдуар сыграл 93 матча за "синих", в 49 из них не пропустив.



Как сообщает Daily Mail, 30-летний сенегалец был определен новыми владельцами "Челси" в качестве одного из игроков, с кем клуб собирается заключить новые контракты.



Переговоры о продлении сотрудничества идут полным ходом, но на старте процесса у сторон были существенные разногласия относительно условий сделки.



Добавим, действующий контракт Менди истекает только в 2025 году.