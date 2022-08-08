"Челси" обсуждает новый контракт с Менди

Эдуар Менди "Челси" начал переговоры со своим голкипером Эдуаром Менди о новом контракте.

Менди надежно защищает ворота "Челси" после своего перехода из "Ренна" в 2020 году. Уже в своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" Эдуар выиграл Лигу Чемпионов, на пути к трофею сохранив свои ворота на замке рекордные девять раз.

Кроме того, Менди был признан лучшим голкипером в 2021 году УЕФА и ФИФА. Всего Эдуар сыграл 93 матча за "синих", в 49 из них не пропустив.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний сенегалец был определен новыми владельцами "Челси" в качестве одного из игроков, с кем клуб собирается заключить новые контракты.

Переговоры о продлении сотрудничества идут полным ходом, но на старте процесса у сторон были существенные разногласия относительно условий сделки.

Добавим, действующий контракт Менди истекает только в 2025 году.


Метки контракты, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 17:00

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  1. v-0987654321 08.08.2022 18:55 # v-0987654321
    Менди мой личный конченный Лох


    (С) Карим Бензема

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  2. alexomck 08.08.2022 18:15 # alexomck
    норм сохранился, для 40 летнего, этот нигер

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  3. role-playin 08.08.2022 17:10 # role-playin
    Уже как то и забылся вратарский вопрос. А ведь когда то у нас на воротах стояли такие говнари как куртуа и кепка.
    Вот бы еще закрыть вопрос с нападающим. Но видимо руководству десятый полузащитник куда важнее.

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  4. mancunia-planet 08.08.2022 17:07 # mancunia-planet
    Лучше вратаря среди нигеров нет.

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