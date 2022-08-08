"Челси" и "Лестер" в 10 млн. фунтов от компромисса по Фофана

"Челси" и "Лестер" расходятся на 10 миллионов фунтов в оценке стоимости защитника Весле Фофана.

И хотя в прошлую пятницу главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что Фофана и полузащитник Джеймс Мэддисон не продаются, сложная финансовая ситуация подталкивает "лис" к расставанию со своими ключевыми игроками этим летом.



The Independent может подтвердить, что "Челси" продолжает переговоры с "Лестером" по Фофана, и есть ощущение, что стороны могут сойтись на 80 млн. фунтов — именно за такую сумму "лисы" продали защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" три года назад.



Помимо 21-летнего Фофана, "Челси" также работает над приобретением полузащитника Френки Де Йонга и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны".



В то же время Мэддисона "Лестер" готов отпустить за 60 млн. фунтов — "Ньюкасл" пока соглашается заплатить за Джеймса только 50 млн. фунтов.