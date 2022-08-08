"Челси" и "Лестер" в 10 млн. фунтов от компромисса по Фофана

Весле Фофана "Челси" и "Лестер" расходятся на 10 миллионов фунтов в оценке стоимости защитника Весле Фофана.

И хотя в прошлую пятницу главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что Фофана и полузащитник Джеймс Мэддисон не продаются, сложная финансовая ситуация подталкивает "лис" к расставанию со своими ключевыми игроками этим летом.

The Independent может подтвердить, что "Челси" продолжает переговоры с "Лестером" по Фофана, и есть ощущение, что стороны могут сойтись на 80 млн. фунтов — именно за такую сумму "лисы" продали защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" три года назад.

Помимо 21-летнего Фофана, "Челси" также работает над приобретением полузащитника Френки Де Йонга и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны".

В то же время Мэддисона "Лестер" готов отпустить за 60 млн. фунтов — "Ньюкасл" пока соглашается заплатить за Джеймса только 50 млн. фунтов.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 15:00

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  1. sexan 08.08.2022 16:15 # sexan
    Не знаю пацаны чего вы так угараете, этот парнишка считается вундеркиндом.
    Я сегодня у фаната Лестера спрашивал про Фофана и он сказал, что этот парень крут и вырастет в топарика.

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  2. felix-the-cat 08.08.2022 15:11 # felix-the-cat
    80 миллионов фунтов ухахахахахахахах это дороже нуньеза и Холланда ухаххааххааххаха

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  3. eakz 08.08.2022 15:03 # eakz
    Челси клуб чисто фо фан

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