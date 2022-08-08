"РБ Лейпциг" согласовал покупку Вернера

"РБ Лейпциг" согласовал приобретение нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Как отмечает Sky Sports, два клуба договорились именно о постоянном трансфере, хотя изначально обсуждали аренду.



Ожидается, что "РБ Лейпциг" заплатит за Вернера 30 миллионов фунтов (25.3 млн. фунтов) плюс бонусы.



Уже на текущей неделе 26-летний игрок сборной Германии должен прилететь на родину, чтобы воссоединиться с клубом, который продал его в "Челси" за 53 млн. фунтов два года назад.



Отъезд Тимо со "Стэмфорд Бридж" обусловлен его желанием получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, а также ухудшившимися отношениями игрока с главным тренером "синих" Томасом Тухелем.