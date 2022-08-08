"РБ Лейпциг" согласовал покупку Вернера

Тимо Вернер "РБ Лейпциг" согласовал приобретение нападающего "Челси" Тимо Вернера.

Как отмечает Sky Sports, два клуба договорились именно о постоянном трансфере, хотя изначально обсуждали аренду.

Ожидается, что "РБ Лейпциг" заплатит за Вернера 30 миллионов фунтов (25.3 млн. фунтов) плюс бонусы.

Уже на текущей неделе 26-летний игрок сборной Германии должен прилететь на родину, чтобы воссоединиться с клубом, который продал его в "Челси" за 53 млн. фунтов два года назад.

Отъезд Тимо со "Стэмфорд Бридж" обусловлен его желанием получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, а также ухудшившимися отношениями игрока с главным тренером "синих" Томасом Тухелем.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 14:00

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  1. lexa-arsenal 08.08.2022 14:31 # lexa-arsenal
    Пиздец

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  2. danny949494 08.08.2022 14:25 # danny949494
    Зиеша и кхо с собой забери.

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  3. tursa 08.08.2022 14:24 # tursa
    БИЗНЕСКАРСИ!

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  4. skydreams 08.08.2022 14:12 # skydreams
    БИЗНЕСКАРСИ!

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  5. van-dijk 08.08.2022 14:01 # van-dijk
    Хах, норм заработала на Челси. Кто только не разводит этот мешок.

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