"РБ Лейпциг" согласовал покупку Вернера
"РБ Лейпциг" согласовал приобретение нападающего "Челси" Тимо Вернера.
Как отмечает Sky Sports, два клуба договорились именно о постоянном трансфере, хотя изначально обсуждали аренду.
Ожидается, что "РБ Лейпциг" заплатит за Вернера 30 миллионов фунтов (25.3 млн. фунтов) плюс бонусы.
Уже на текущей неделе 26-летний игрок сборной Германии должен прилететь на родину, чтобы воссоединиться с клубом, который продал его в "Челси" за 53 млн. фунтов два года назад.
Отъезд Тимо со "Стэмфорд Бридж" обусловлен его желанием получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, а также ухудшившимися отношениями игрока с главным тренером "синих" Томасом Тухелем.
08.08.2022 14:00
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Пиздец
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Зиеша и кхо с собой забери.
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БИЗНЕСКАРСИ!
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БИЗНЕСКАРСИ!
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Хах, норм заработала на Челси. Кто только не разводит этот мешок.
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