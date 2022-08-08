Лапорта: "Де Йонг хочет остаться в "Барселоне"

Френки Де Йонг Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил, что его полузащитник Френки Де Йонг не хочет уходить из клуба.

Согласно свежим слухам, сейчас согласовать приобретение Де Йонга пытается "Челси" после того, как договориться по Френки не удалось "Манчестер Юнайтед".

Большим препятствием к трансферу Де Йонга является позиция самого игрока. По словам Лапорты, 25-летний голландец видит свое будущее на "Ноу Камп".

"Он игрок "Барселоны", игрок огромного мастерства. И мы хотим, чтобы он остался".

"У него есть предложения, но мы хотим сохранить его, и он сам тоже хочет остаться", — цитирует Лапорту BBC.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 13:00

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  1. mancunia-planet 08.08.2022 13:58 # mancunia-planet
    Жаль, но таково желание самого игрока. Тогда конечно лучше остаться. Там во всех отношениях получше будет.

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