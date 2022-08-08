МЮ работает над приобретением Рабьо
"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.
Рабьо уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому "Ювентус" открыт к продаже 27-летнего француза в это трансферное окно.
Как показал матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона", "Юнайтед" нуждается в усилении центра поля, и Рабьо является одной из целей главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, сообщает The Athletic.
Достичь компромисса с "Ювентусом", учитывая обстоятельства, будет не так сложно, но "дьяволам" все еще нужно будет договориться с самим Адриеном.
08.08.2022 12:00
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Последние комментарии:
Отпустить покпу, чтоб взять этого вот)
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МЮ совсем скатился. Своих достойных игроков нет, теперь бывших игроков Сити подбирают.
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Игроков тупо на рынке нет все равно
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Да норм, постепенно надо двигаться вперед, сейчас топовые игроки не пойдут, постепенно выйдем на пик, тренер мощный( думаю потенциально сильнее гвардиолы ну и клоппа само собой, надо время, чем Арнаутович плох?), вот Митрович такого же типа нап), отлично играет)
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Как же низко пал мю, еб твою мать
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такая себе замена Де Йонгу
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Уже который год трансферная политика у МЮ помойка
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Арнаутович
Рабьо
Пздц
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