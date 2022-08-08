МЮ работает над приобретением Рабьо

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

Рабьо уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому "Ювентус" открыт к продаже 27-летнего француза в это трансферное окно.



Как показал матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона", "Юнайтед" нуждается в усилении центра поля, и Рабьо является одной из целей главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, сообщает The Athletic.



Достичь компромисса с "Ювентусом", учитывая обстоятельства, будет не так сложно, но "дьяволам" все еще нужно будет договориться с самим Адриеном.