МЮ работает над приобретением Рабьо

Адриен Рабьо "Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

Рабьо уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому "Ювентус" открыт к продаже 27-летнего француза в это трансферное окно.

Как показал матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона", "Юнайтед" нуждается в усилении центра поля, и Рабьо является одной из целей главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, сообщает The Athletic.

Достичь компромисса с "Ювентусом", учитывая обстоятельства, будет не так сложно, но "дьяволам" все еще нужно будет договориться с самим Адриеном.


Метки Манчестер Юнайтед, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 12:00

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  1. gerrard08 08.08.2022 14:29 # gerrard08
    Отпустить покпу, чтоб взять этого вот)

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  2. high-malvern 08.08.2022 14:13 # high-malvern
    МЮ совсем скатился. Своих достойных игроков нет, теперь бывших игроков Сити подбирают.

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  3. chelseaaaa 08.08.2022 12:52 # chelseaaaa
    Игроков тупо на рынке нет все равно

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  4. steevmaster 08.08.2022 12:50 # steevmaster
    Да норм, постепенно надо двигаться вперед, сейчас топовые игроки не пойдут, постепенно выйдем на пик, тренер мощный( думаю потенциально сильнее гвардиолы ну и клоппа само собой, надо время, чем Арнаутович плох?), вот Митрович такого же типа нап), отлично играет)

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  5. true-manc 08.08.2022 12:40 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  6. mufc1994 08.08.2022 12:31 # mufc1994
    Как же низко пал мю, еб твою мать

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  7. alexomck 08.08.2022 12:24 # alexomck
    такая себе замена Де Йонгу

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  8. xah 08.08.2022 12:13 # xah
    Уже который год трансферная политика у МЮ помойка

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  9. puhovik-vengera 08.08.2022 12:11 # puhovik-vengera
    Арнаутович
    Рабьо
    Пздц

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