Хави: "Не знаю, что случится с Де Йонгом"

Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что не знает, как сложится судьба полузащитника Френки Де Йонга.

Как известно, Де Йонг остается трансферной целью "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а "Барселона" по-прежнему должна кого-нибудь продать, чтобы зарегистрировать всех своих летних новичков.



Хави не хочет терять Де Йонга, но признает, что "Барселона" может быть вынуждена отпустить 25-летнего голландца.



"Я не знаю, что случится с Френки Де Йонгом. До 31 августа всякое может случиться. Он знает, что я думаю о нем, и знает, чего хочет клуб и в чем нуждается. Конечно, я рассчитываю на него, он отличный игрок", — цитирует Хави talkSPORT.