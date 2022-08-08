"Брентфорд" близок к покупке Дамсгора

Миккель Дамсгор "Брентфорд" близок к приобретению полузащитника "Сампдории" Миккеля Дамсгора.

По задумке главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка, Дамсгору предстоит восполнить ту пустоту, что образовалась после ухода из клуба Кристиана Эриксена.

Как сообщает Daily Mail, "пчелы" рассчитывают завершить приобретение Миккеля на этой неделе, чтобы 22-летний датчанин смог дебютировать против "Манчестер Юнайтед" в следующий уикенд.

Предполагается, что "Брентфорд" заплатит за Дамсгора 11.8 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Брентфорд, Дамсгор, Сампдория

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 10:00

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  1. jirrort 08.08.2022 10:11 # jirrort
    Слава Мэрлоу в АПЛ, звучит интересно

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  2. seregaball 08.08.2022 10:02 # seregaball
    Хорошо, себя показал, в прошлом году в кубке конфедкрации

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