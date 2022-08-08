"Брентфорд" близок к покупке Дамсгора

"Брентфорд" близок к приобретению полузащитника "Сампдории" Миккеля Дамсгора.

По задумке главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка, Дамсгору предстоит восполнить ту пустоту, что образовалась после ухода из клуба Кристиана Эриксена.



Как сообщает Daily Mail, "пчелы" рассчитывают завершить приобретение Миккеля на этой неделе, чтобы 22-летний датчанин смог дебютировать против "Манчестер Юнайтед" в следующий уикенд.



Предполагается, что "Брентфорд" заплатит за Дамсгора 11.8 млн. фунтов, а еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.