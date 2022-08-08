Агент подтвердил намерение МЮ купить Арнаутовича

Марко Арнаутович Брат и агент Марко Арнаутовича подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" пытается купить нападающего "Болоньи".

По информации Sky Sports, "Юнайтед" уже выдвинул свое предложение по Арнаутовичу в размере 9 миллионов евро (7.6 млн. фунтов), однако "Болонья" ответила отказом.

Тем не менее, "красные дьяволы" не собираются отступать и вскоре должны предпринять вторую попытку заполучить 33-летнего игрока сборной Австрии.

"Это правда, что известный клуб сделал свое предложение. Я нахожусь в контакте с "Болонье", чтобы понять, возможна ли сделка", — цитирует Даниэля Арнаутовича трансферный гуру Фабрицио Романо.


Метки Арнаутович, Болонья, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 09:00

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  1. pavlix76 08.08.2022 09:51 # pavlix76
    этим они проблемы нападения не решат, но проблем с дисциплиной, зная Арнаутовича, прибавят. действительно с ними так худо, что готовы брать секонд-хенд?

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  2. breadpeat 08.08.2022 09:24 # breadpeat
    Дзюбинатор говорят на Моч ТВ заиграл бы АПЛ...

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  3. babsez 08.08.2022 09:01 # babsez
    Клуб посмешище

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