Агент подтвердил намерение МЮ купить Арнаутовича

Брат и агент Марко Арнаутовича подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" пытается купить нападающего "Болоньи".

По информации Sky Sports, "Юнайтед" уже выдвинул свое предложение по Арнаутовичу в размере 9 миллионов евро (7.6 млн. фунтов), однако "Болонья" ответила отказом.



Тем не менее, "красные дьяволы" не собираются отступать и вскоре должны предпринять вторую попытку заполучить 33-летнего игрока сборной Австрии.



"Это правда, что известный клуб сделал свое предложение. Я нахожусь в контакте с "Болонье", чтобы понять, возможна ли сделка", — цитирует Даниэля Арнаутовича трансферный гуру Фабрицио Романо.