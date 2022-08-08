"Бавария" исключает продажу Сане в "Юнайтед"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о том, что вингер Лерой Сане может перейти в "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд появилась информация, что "Юнайтед" сделал свой запрос насчет Сане, который только два года назад перебрался в "Баварию" из "Манчестер Сити".



Салихамиджич не оставил эту историю без своего внимания, дав понять, что продажа Лероя не входит в планы "Баварии".



"В этом нет никакой правды. Он важный игрок для нас. Мне совершенно нечего сказать насчет этого", — сообщил Салихамиджич Sky90.