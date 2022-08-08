"Бавария" исключает продажу Сане в "Юнайтед"

Лерой Сане Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о том, что вингер Лерой Сане может перейти в "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд появилась информация, что "Юнайтед" сделал свой запрос насчет Сане, который только два года назад перебрался в "Баварию" из "Манчестер Сити".

Салихамиджич не оставил эту историю без своего внимания, дав понять, что продажа Лероя не входит в планы "Баварии".

"В этом нет никакой правды. Он важный игрок для нас. Мне совершенно нечего сказать насчет этого", — сообщил Салихамиджич Sky90.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Сане

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 08:00

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