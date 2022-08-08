МЮ готов переключиться с Де Йонга на Руиса

Фабиан Руис "Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса в качестве альтернативы Френки Де Йонгу из "Барселоны".

Де Йонг остается трансферной целью номер один для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, однако отсутствие прогресса в переговорах заставило "красных дьяволов" обратить внимание на альтернативные варианты по усилению центра поля.

Так на радаре у "Юнайтед" оказался Руис, утверждает Goal. Фабиан является ключевым игроком для "Наполи", однако его контракт истекает уже в следующем году, и это может подтолкнуть итальянский клуб к продаже своего лидера.

Добавим, в прошлом сезоне Серии А 26-летний испанец забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Руис

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 624

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. eakz 08.08.2022 08:28 # eakz
    7 голов и 4 передачи за сезон? ну вот как раз уровень юнайтед

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: