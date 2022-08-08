Коуди близок к переходу в "Эвертон"

"Эвертон" близок к заключению сделки по защитнику "Вулверхэмптона" и сборной Англии Конора Коуди.

По информации Liverpool Echo, "Эвертон" задумывался о приглашении центрального защитника еще в начале трансферного окна.



Матч первого тура Премьер-Лиги против "Челси" обернулся для "ирисок" травмами Йерри Мины и Бена Годфри, и это заставило мерсисайдский клуб ускориться в переговорах по Коуди.



Конор не попал в стартовый состав "волков" на матч против "Лидса" и опасается, что с появлением в команде Натана Коллинса не сможет играть регулярно, а это важный фактор для 29-летнего защитника в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Сообщается, что "Эвертон" уже практически согласовал аренду Коуди, хотя Daily Mail утверждает, что речь идет о постоянном трансфере стоимостью 12 миллионов фунтов плюс бонусы.