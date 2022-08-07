Гвардиола: "Холанд будет забивать голы за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Эрлинга Холанда после дубля против "Вест Хэма".

Не сумев отличиться в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, Холанд исправил впечатление о себе в воскресенье, своим дублем обеспечив "Сити" победу над "Вест Хэмом" со счетом 0:2.



После матча Гвардиола выразил уверенность, что Эрлинг будет забивать регулярно, но призвал дать норвежскому бомбардиру время на адаптацию.



"Нам не удавалось побеждать здесь в предыдущие годы, но сегодня мы приехали и не пропустили. Мы контролировали игру, каждый помогал обороняться, а впереди у нас исходила угроза от Эрлинга, который забил два гола".



"Если бы он не забил, люди бы сказали: "Он не может адаптироваться к Премьер-Лиге, это провал". Но это лишь вопрос времени. Парень, который забивал голы всю свою жизнь, будет забивать и здесь. Нет такой причины, почему он не будет делать этого".



"Мне понравилось, что он схватил мяч, чтобы исполнить пенальти. В тот момент я почувствовал, что он забьет. Пенальти отражает твою целеустремленность, уверенность в себе", — сообщил Гвардиола BBC.