"Вулверхэмптон" согласовал покупку Гедеша

"Вулверхэмптон" согласовал приобретение вингера "Валенсии" Гонсалу Гедеша за 35 миллионов фунтов.

Гедеш давно находился на радаре у "волков", однако травма Рауля Хименеса заставила их активизироваться, и в воскресенье компромисс с "Валенсией" был достигнут.



Как сообщает Daily Mail, "Валенсия" гарантированно получит за Гонсалу 27.5 млн. фунтов. Остальное предусмотрено в виде бонусов.



25-летний португалец не принимал участия в товарищеском матче "Валенсии" против "Аталанты" в субботу и, как ожидается, уже в понедельник прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и заключить контракт.



Гедеш, способный сыграть вингера или второго нападающего, забил 36 голов в 178 матчах за свои пять лет в "Валенсии".