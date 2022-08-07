"Вулверхэмптон" согласовал покупку Гедеша

Гонсалу Гедеш "Вулверхэмптон" согласовал приобретение вингера "Валенсии" Гонсалу Гедеша за 35 миллионов фунтов.

Гедеш давно находился на радаре у "волков", однако травма Рауля Хименеса заставила их активизироваться, и в воскресенье компромисс с "Валенсией" был достигнут.

Как сообщает Daily Mail, "Валенсия" гарантированно получит за Гонсалу 27.5 млн. фунтов. Остальное предусмотрено в виде бонусов.

25-летний португалец не принимал участия в товарищеском матче "Валенсии" против "Аталанты" в субботу и, как ожидается, уже в понедельник прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и заключить контракт.

Гедеш, способный сыграть вингера или второго нападающего, забил 36 голов в 178 матчах за свои пять лет в "Валенсии".


Метки Валенсия, Вулверхэмптон, Гедеш

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 22:00

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