Тен Хаг: "С Роналду "Юнайтед" играл лучше"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что с нападающим Криштиану Роналду его команда смотрелась лучше против "Брайтона".

Тен Хаг выпустил Роналду в начале второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги, когда "Брайтон" вел в счете 0:2.



"Юнайтед" активизировался и смог забить один гол, но все равно потерпел поражение 1:2. По словам Тен Хага, форма Криштиану все еще оставляет желать лучшего, однако Эрик доволен влиянием 37-летнего португальца на игру команды.



"Думаю, да, Роналду повлиял на игру. Во втором тайме мы были явно лучше, когда Эриксен действовал из глубины полузащиты, а Роналду располагался на острие".



"Мы создавали моменты, и Рэшфорд дважды мог забить. Жаль, что нам не удалось сделать счет 2:2".



"Роналду требуется время, чтобы набрать форму, это нельзя форсировать. Он тренировался одну неделю, поэтому ему нужно поработать еще, чтобы набрать форму. Эти 35-40 минут сегодня ему помогут. Теперь у нас есть одна неделя, и в следующий уикенд мы будем лучше", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.