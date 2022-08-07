Дубль Холанда принес "Сити" победу над "Вест Хэмом"

Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Вест Хэма".

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес придержал своего новичка Джанлуку Скамакку в запасе.



В старте у "горожан" появился Эрлинг Холанд, но другой новичок в лице Калвина Филлипса оказался среди запасных.



"Сити" неторопливо начал матч, но постепенно забрал себе мяч и стал подвергать давлению чужую оборону. На 21-й минуте Холанда слегка не хватило роста, чтобы замкнуть подачу партнера.



На 27-й минуте Кевин Де Брюйне даже поразил ворота домашней команды ударом из центра штрафной, однако его гол не был засчитан из-за угодившего в офсайд Илкая Гюндогана.



Вскоре Дэвиду Мойесу пришлось поменять голкипера, выпустив Альфонса Ареоля вместо Лукаша Фабиански, и француз ошибся на 35-й минуте, сбив в своей штрафной Холанда. Эрлинг четко исполнил пенальти — 0:1.



В дальнейшем "Сити" уверенно держал мяч, но сильно напрягаться не хотел, продолжив играть в таком же ключе и после перерыва.



Усыпив бдительность соперника, на 65-й минуте "горожане разразились вторым голом. Де Брюйне сделал роскошную разрезающую передачу низом на рывок Холанда, который спокойно послал мяч в нижний угол ворот — 0:2.



Еще какое-то время домашние болельщики подгоняли свою команду, но вскоре игра окончательно успокоилась.



"Сити" провел довольно скучный матч, однако запас прочности "горожан" был настолько велик, что их победа не вызывает никаких вопросов. "Вест Хэм" оказался в другой весовой категории.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче