Дубль Холанда принес "Сити" победу над "Вест Хэмом"

Эрлинг Холанд Дубль Эрлинга Холанда позволил "Манчестер Сити" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Вест Хэма".

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес придержал своего новичка Джанлуку Скамакку в запасе.

В старте у "горожан" появился Эрлинг Холанд, но другой новичок в лице Калвина Филлипса оказался среди запасных.

"Сити" неторопливо начал матч, но постепенно забрал себе мяч и стал подвергать давлению чужую оборону. На 21-й минуте Холанда слегка не хватило роста, чтобы замкнуть подачу партнера.

На 27-й минуте Кевин Де Брюйне даже поразил ворота домашней команды ударом из центра штрафной, однако его гол не был засчитан из-за угодившего в офсайд Илкая Гюндогана.

Вскоре Дэвиду Мойесу пришлось поменять голкипера, выпустив Альфонса Ареоля вместо Лукаша Фабиански, и француз ошибся на 35-й минуте, сбив в своей штрафной Холанда. Эрлинг четко исполнил пенальти — 0:1.

В дальнейшем "Сити" уверенно держал мяч, но сильно напрягаться не хотел, продолжив играть в таком же ключе и после перерыва.

Усыпив бдительность соперника, на 65-й минуте "горожане разразились вторым голом. Де Брюйне сделал роскошную разрезающую передачу низом на рывок Холанда, который спокойно послал мяч в нижний угол ворот — 0:2.

Еще какое-то время домашние болельщики подгоняли свою команду, но вскоре игра окончательно успокоилась.

"Сити" провел довольно скучный матч, однако запас прочности "горожан" был настолько велик, что их победа не вызывает никаких вопросов. "Вест Хэм" оказался в другой весовой категории.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 20:30

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  1. v-0987654321 07.08.2022 20:44 # v-0987654321
    Пох кто бы не был чемпиком в итоге
    Только не пенсы

    Сечёте)

    Я их буду всё время унижать ез же
    Люблю лохавать пенсоживотных дальше

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  2. high-malvern 07.08.2022 20:42 # high-malvern
    В целом норм. Холанд машина, будет забивать голы и много. Грилиша хоть многие и шпыняют, но он все равно хорошо вписывается в командную игру. Отлично сыграл Аке.

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  3. lexa-arsenal 07.08.2022 20:41 # lexa-arsenal
    Лукака с дубля начинал

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  4. chelsea-69 07.08.2022 20:41 # chelsea-69
    А так то хорошо бежит норвежский свинокрыл

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  5. mata05 07.08.2022 20:38 # mata05
    С такими пасами рыжего даже лукака клепал бы.

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  6. shakur 07.08.2022 20:38 # shakur
    Митрович, Холанд, Гросс

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  7. alexomck 07.08.2022 20:37 # alexomck
    Холанд на пространстве, когда соперник раскрывается, очень хорош, но в комбинационной игре Сити пока инородным телом смотрится

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  8. role-playin 07.08.2022 20:37 # role-playin
    Пинсам с таким нападением ничего не светит, а они 5 левого заща покупают, ору. Сити с чемпиком, сезон можно не продолжать.

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  9. superglor 07.08.2022 20:36 # superglor
    Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд! ВИКИНГ! Да здравствует десятилетняя эра доминации Манчестер Сити. Мы выиграем все матчи в этом сезоне.

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  10. brown-ale 07.08.2022 20:36 # brown-ale
    Вообще без напряга.

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  11. mancityman 07.08.2022 20:36 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  12. thegodfather 07.08.2022 20:35 # thegodfather
    cпокойно

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  13. chelsea-69 07.08.2022 20:34 # chelsea-69
    Незарегистрированный Лёва шя будет ебать Унаумсо

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  14. kukuruzzo 07.08.2022 20:33 # kukuruzzo
    Голевое Животное. Начало:
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  15. slash-lfc 07.08.2022 20:33 # slash-lfc
    Лузерка уже с первого тура принялась нюхать жеппу КОРОЛЕЙ хахахахаххахаха

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  16. meshuggah 07.08.2022 20:32 # meshuggah
    Подзалюпники обоссаны

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  17. true-manc 07.08.2022 20:32 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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