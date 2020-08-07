Тен Хаг: "Мы должны извлечь уроки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг скептически оценил игру своей команды против "Брайтона".

Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашнего поражения 1:2. Тен Хаг надеется, что его команда быстро сделает выводы из допущенных ошибок и улучшит свою игру, потому что такой футбол печалит Эрика.



"Прежде всего хочу сказать, что я расстроен. Это и так ясно".



"Мы должны извлечь уроки. Мы могли лучше действовать с мячом, мы совершили слишком много простых ошибок. Нельзя было позволять сопернику забить такие голы".



"Брайтон" — хорошая команда, но я смотрю на свою команду и чувствую, что мы должны были сыграть лучше. Думаю, было необязательно пропускать два таких простых гола. Если бы мы лучше распоряжались мячом и лучше принимали решения, тогда мы смогли бы доминировать в игре".



"Во втором тайме я увидел сплоченную команду, которая сражается, а также создает моменты. Мы вернулись в игру, но было важно использовать свои моменты. Думаю, Рэшфорд имел два очень хороших шанса. По крайней мере, мы создавали моменты".



"Я осознавал масштаб своей задачи и раньше, и этот матч ничего не меняет. Это чертовски сложная работа, и мы должны очень упорно трудиться, извлекать уроки и двигаться вперед", — сообщил Тен Хаг BBC.