Тен Хаг: "Мы должны извлечь уроки"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг скептически оценил игру своей команды против "Брайтона".

Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашнего поражения 1:2. Тен Хаг надеется, что его команда быстро сделает выводы из допущенных ошибок и улучшит свою игру, потому что такой футбол печалит Эрика.

"Прежде всего хочу сказать, что я расстроен. Это и так ясно".

"Мы должны извлечь уроки. Мы могли лучше действовать с мячом, мы совершили слишком много простых ошибок. Нельзя было позволять сопернику забить такие голы".

"Брайтон" — хорошая команда, но я смотрю на свою команду и чувствую, что мы должны были сыграть лучше. Думаю, было необязательно пропускать два таких простых гола. Если бы мы лучше распоряжались мячом и лучше принимали решения, тогда мы смогли бы доминировать в игре".

"Во втором тайме я увидел сплоченную команду, которая сражается, а также создает моменты. Мы вернулись в игру, но было важно использовать свои моменты. Думаю, Рэшфорд имел два очень хороших шанса. По крайней мере, мы создавали моменты".

"Я осознавал масштаб своей задачи и раньше, и этот матч ничего не меняет. Это чертовски сложная работа, и мы должны очень упорно трудиться, извлекать уроки и двигаться вперед", — сообщил Тен Хаг BBC.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 20:00

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  1. sayk2 07.08.2022 20:24 # sayk2
    Если мю возьмёт титул через 30 лет уже хорошо

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  2. mancunia-planet 07.08.2022 20:04 # mancunia-planet
    За такой 1 тайм кастрировать надо всех без исключения, просто позор. Да и второй херня полная. И смотря на всё это надеяться не на что.

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