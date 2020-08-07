Тен Хаг: "Мы должны извлечь уроки"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг скептически оценил игру своей команды против "Брайтона".
Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашнего поражения 1:2. Тен Хаг надеется, что его команда быстро сделает выводы из допущенных ошибок и улучшит свою игру, потому что такой футбол печалит Эрика.
"Прежде всего хочу сказать, что я расстроен. Это и так ясно".
"Мы должны извлечь уроки. Мы могли лучше действовать с мячом, мы совершили слишком много простых ошибок. Нельзя было позволять сопернику забить такие голы".
"Брайтон" — хорошая команда, но я смотрю на свою команду и чувствую, что мы должны были сыграть лучше. Думаю, было необязательно пропускать два таких простых гола. Если бы мы лучше распоряжались мячом и лучше принимали решения, тогда мы смогли бы доминировать в игре".
"Во втором тайме я увидел сплоченную команду, которая сражается, а также создает моменты. Мы вернулись в игру, но было важно использовать свои моменты. Думаю, Рэшфорд имел два очень хороших шанса. По крайней мере, мы создавали моменты".
"Я осознавал масштаб своей задачи и раньше, и этот матч ничего не меняет. Это чертовски сложная работа, и мы должны очень упорно трудиться, извлекать уроки и двигаться вперед", — сообщил Тен Хаг BBC.
07.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
Если мю возьмёт титул через 30 лет уже хорошо
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За такой 1 тайм кастрировать надо всех без исключения, просто позор. Да и второй херня полная. И смотря на всё это надеяться не на что.
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