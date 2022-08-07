"Юнайтед" собирается купить Арнаутовича

Марко Арнаутович "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить новичка в линию нападения вне зависимости от судьбы Криштиану Роналду, который рвется покинуть клуб.

По информации The Guardian, внимание "красных дьяволов" привлек Арнаутович, который забил 14 голов за "Болонью" в прошлом сезоне Серии А.

Марко обладает богатым опытом выступлений в Англии, где он забил 22 гола в 65 матчах за "Вест Хэм" и 26 в 145 за "Стоук".

Сообщается, что покупка игрока сборной Австрии обойдется "Юнайтед" примерно в 10 миллионов фунтов.


Метки Арнаутович, Болонья, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 19:00

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