"Юнайтед" собирается купить Арнаутовича
"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить новичка в линию нападения вне зависимости от судьбы Криштиану Роналду, который рвется покинуть клуб.
По информации The Guardian, внимание "красных дьяволов" привлек Арнаутович, который забил 14 голов за "Болонью" в прошлом сезоне Серии А.
Марко обладает богатым опытом выступлений в Англии, где он забил 22 гола в 65 матчах за "Вест Хэм" и 26 в 145 за "Стоук".
Сообщается, что покупка игрока сборной Австрии обойдется "Юнайтед" примерно в 10 миллионов фунтов.
07.08.2022 19:00
Просмотров: 73
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: