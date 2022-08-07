"Юнайтед" впервые проиграл дома "Брайтону"

"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с того, что впервые в истории проиграл дома "Брайтону" — 1:2.

В стартовом составе у "красных дьяволов" дебютировали Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен. Криштиану Роналду начал матч среди запасных.



"Чайки" назвали арендованного у "Челси" Леви Колуилла среди запасных.



Матч на "Олд Траффорд" начался с ошибки Диогу Далота, однако Леандро Троссард ударом с острого угла лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.



Вскоре хозяева ответили моментом Бруну Фернандеша, который наносил удар в касание из пределов штрафной площади, но не попал в створ.



Несмотря на некоторое преимущество "Юнайтед" по владению мячом, "Брайтон" смотрелся предпочтительнее и чаще доводил свои атаки до ударов.



А на 30-й минуте гости даже открыли счет. Это Паскаль Гросс замкнул прострел Данни Уэлбека вдоль ворот с левого края штрафной — 0:1.



Какой-либо реакции со стороны "дьяволов" не последовало, и на 39-й минуте "чайки" удвоили свое преимущество. Давид Де Хеа отразил удар Солли Марча, однако Гроссу никто не помешал сыграть на добивании — 0:2.



Во втором тайме "Юнайтед" прижал своего соперника, однако реальных моментов почти не создавал. "Брайтон" играл по счету, сознательно отдав инициативу сопернику.



На 60-й минуте Маркус Рэшфорд имел просто убойный момент, но его удар из центра штрафной был отражен голкипером гостей Робертом Санчесом.



В конце концов натиск "дьяволов" принес свои плоды. Пытаясь вынести мяч с линии своих ворот, Алексис Макаллистер совершил автогол — 1:2.



Хозяева воодушевились, однако наиграть еще на один гол уже не смогли. "Чайки" удержали победный счет.



Чуда не случилось — "Юнайтед" пока не изменился относительно прошлого сезона. Эрик Тен Хаг лишний раз убедился, как много у него работы.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче