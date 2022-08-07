"Юнайтед" впервые проиграл дома "Брайтону"
"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с того, что впервые в истории проиграл дома "Брайтону" — 1:2.
В стартовом составе у "красных дьяволов" дебютировали Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен. Криштиану Роналду начал матч среди запасных.
"Чайки" назвали арендованного у "Челси" Леви Колуилла среди запасных.
Матч на "Олд Траффорд" начался с ошибки Диогу Далота, однако Леандро Троссард ударом с острого угла лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.
Вскоре хозяева ответили моментом Бруну Фернандеша, который наносил удар в касание из пределов штрафной площади, но не попал в створ.
Несмотря на некоторое преимущество "Юнайтед" по владению мячом, "Брайтон" смотрелся предпочтительнее и чаще доводил свои атаки до ударов.
А на 30-й минуте гости даже открыли счет. Это Паскаль Гросс замкнул прострел Данни Уэлбека вдоль ворот с левого края штрафной — 0:1.
Какой-либо реакции со стороны "дьяволов" не последовало, и на 39-й минуте "чайки" удвоили свое преимущество. Давид Де Хеа отразил удар Солли Марча, однако Гроссу никто не помешал сыграть на добивании — 0:2.
Во втором тайме "Юнайтед" прижал своего соперника, однако реальных моментов почти не создавал. "Брайтон" играл по счету, сознательно отдав инициативу сопернику.
На 60-й минуте Маркус Рэшфорд имел просто убойный момент, но его удар из центра штрафной был отражен голкипером гостей Робертом Санчесом.
В конце концов натиск "дьяволов" принес свои плоды. Пытаясь вынести мяч с линии своих ворот, Алексис Макаллистер совершил автогол — 1:2.
Хозяева воодушевились, однако наиграть еще на один гол уже не смогли. "Чайки" удержали победный счет.
Чуда не случилось — "Юнайтед" пока не изменился относительно прошлого сезона. Эрик Тен Хаг лишний раз убедился, как много у него работы.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
07.08.2022 18:00
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Последние комментарии:
Брайтон очень классная команда, живой пример как с довольно средненькими игроками можно карать многомиллионные мешки!
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Охренеть у ВХ поле узкое, сразу после ОТ как-то непривычно смотрится.
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Одои и Вернер уходят, Зиеш на чемоданах. Кто играть будет, пока не ясно.
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https://m.youtube.com/watch?v=J1QDabIJGPs
Вы тока гляньте на эту су4кууу
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Холланда доперло что надо участвовать в этом задротском перепасе, чтоб ему больше доверяли
(ответить)
Заверните фофана!!!!!
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Там жара всех ебет, а Пепка в свитере шерстяном. Наркоман наверное
(ответить)
где текстовая трансляция гандон
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Ебать автобус...
(ответить)
Холланд не для мс походу, не для их игры. Его просто нету.
(ответить)
Картинка конечно дерьмовая из-за того, что трибуны за 5 метров от поля.
(ответить)
Холланд, ты где?) Ау)
(ответить)
Где желтенькая, хуесосы?
(ответить)
СКАМАККУ НИКТО НЕ ВИДЕЛ?
(ответить)
Осёл упрямый, опять со своим Грилишем, где Марез
(ответить)
Теперь наслаждайтесь игрой КОРОЛЕЙ!!!
(ответить)
После игры МЮ Холланд идёт как противоядие
(ответить)
Тен Хаг придет - порядок наведет xD
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Мнение со стороны:
Фред и Мактоминей не вывозят. Ошибка Тен Хага была поставить нескоростного Эриксена нападающим (потом он исправился). Макгвайеру надоело, что его все чморят и он начал играть как надо. Рашфорд - пижон и напрашивается на леща от Хага. Мартинес умеет выбирать позицию при обороне и он довольно ловкий. МЮ стал живее передвигаться по полю и креативней в атаке, но пижоство и косоногость осталась. Не все так плохо
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