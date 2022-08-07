"Юнайтед" впервые проиграл дома "Брайтону"

Паскаль Гросс "Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с того, что впервые в истории проиграл дома "Брайтону" — 1:2.

В стартовом составе у "красных дьяволов" дебютировали Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен. Криштиану Роналду начал матч среди запасных.

"Чайки" назвали арендованного у "Челси" Леви Колуилла среди запасных.

Матч на "Олд Траффорд" начался с ошибки Диогу Далота, однако Леандро Троссард ударом с острого угла лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.

Вскоре хозяева ответили моментом Бруну Фернандеша, который наносил удар в касание из пределов штрафной площади, но не попал в створ.

Несмотря на некоторое преимущество "Юнайтед" по владению мячом, "Брайтон" смотрелся предпочтительнее и чаще доводил свои атаки до ударов.

А на 30-й минуте гости даже открыли счет. Это Паскаль Гросс замкнул прострел Данни Уэлбека вдоль ворот с левого края штрафной — 0:1.

Какой-либо реакции со стороны "дьяволов" не последовало, и на 39-й минуте "чайки" удвоили свое преимущество. Давид Де Хеа отразил удар Солли Марча, однако Гроссу никто не помешал сыграть на добивании — 0:2.

Во втором тайме "Юнайтед" прижал своего соперника, однако реальных моментов почти не создавал. "Брайтон" играл по счету, сознательно отдав инициативу сопернику.

На 60-й минуте Маркус Рэшфорд имел просто убойный момент, но его удар из центра штрафной был отражен голкипером гостей Робертом Санчесом.

В конце концов натиск "дьяволов" принес свои плоды. Пытаясь вынести мяч с линии своих ворот, Алексис Макаллистер совершил автогол — 1:2.

Хозяева воодушевились, однако наиграть еще на один гол уже не смогли. "Чайки" удержали победный счет.

Чуда не случилось — "Юнайтед" пока не изменился относительно прошлого сезона. Эрик Тен Хаг лишний раз убедился, как много у него работы.

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. live-juve 07.08.2022 19:04 # live-juve
    Брайтон очень классная команда, живой пример как с довольно средненькими игроками можно карать многомиллионные мешки!

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  2. high-malvern 07.08.2022 19:03 # high-malvern
    Охренеть у ВХ поле узкое, сразу после ОТ как-то непривычно смотрится.

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  3. akado 07.08.2022 19:00 # akado
    Одои и Вернер уходят, Зиеш на чемоданах. Кто играть будет, пока не ясно.

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  4. thegodfather 07.08.2022 18:59 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=J1QDabIJGPs

    Вы тока гляньте на эту су4кууу

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  5. takernotagiver 07.08.2022 18:55 # takernotagiver
    Холланда доперло что надо участвовать в этом задротском перепасе, чтоб ему больше доверяли

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  6. thegodfather 07.08.2022 18:55 # thegodfather
    Заверните фофана!!!!!

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  7. chelsea-69 07.08.2022 18:54 # chelsea-69
    Там жара всех ебет, а Пепка в свитере шерстяном. Наркоман наверное

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  8. chr1s8rown 07.08.2022 18:54 # chr1s8rown
    где текстовая трансляция гандон

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  9. kukuruzzo 07.08.2022 18:51 # kukuruzzo
    Ебать автобус...

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  10. thegodfather 07.08.2022 18:48 # thegodfather
    Холланд не для мс походу, не для их игры. Его просто нету.

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  11. vagifspurs 07.08.2022 18:46 # vagifspurs
    Картинка конечно дерьмовая из-за того, что трибуны за 5 метров от поля.

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  12. takernotagiver 07.08.2022 18:46 # takernotagiver
    Холланд, ты где?) Ау)

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  13. kukuruzzo 07.08.2022 18:44 # kukuruzzo
    Где желтенькая, хуесосы?

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  14. vagifspurs 07.08.2022 18:34 # vagifspurs
    СКАМАККУ НИКТО НЕ ВИДЕЛ?

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  15. alexomck 07.08.2022 18:34 # alexomck
    Осёл упрямый, опять со своим Грилишем, где Марез

    (ответить)

  16. mancityman 07.08.2022 18:30 # mancityman
    Теперь наслаждайтесь игрой КОРОЛЕЙ!!!

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  17. ian 07.08.2022 18:30 # ian
    После игры МЮ Холланд идёт как противоядие

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  18. dexter 07.08.2022 18:30 # dexter
    Тен Хаг придет - порядок наведет xD

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  19. takernotagiver 07.08.2022 18:29 # takernotagiver
    Мнение со стороны:
    Фред и Мактоминей не вывозят. Ошибка Тен Хага была поставить нескоростного Эриксена нападающим (потом он исправился). Макгвайеру надоело, что его все чморят и он начал играть как надо. Рашфорд - пижон и напрашивается на леща от Хага. Мартинес умеет выбирать позицию при обороне и он довольно ловкий. МЮ стал живее передвигаться по полю и креативней в атаке, но пижоство и косоногость осталась. Не все так плохо

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  20. liverputin 07.08.2022 18:25 # liverputin
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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