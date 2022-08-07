Вернер близок к возвращению в "РБ Лейпциг"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер находится на пороге возвращения в "РБ Лейпциг".

Именно из Лейпцига Вернер и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 53 миллиона фунтов два года назад, с тех пор забив только 23 гола в 89 матчах.



Вернер не попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне, во время предсезонного периода выражая обеспокоенность по по поводу игрового времени в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" и "РБ Лейпциг" находятся на пороге компромисса насчет обратного перехода немца, но пока неясно, идет речь об аренде или постоянном трансфере.



Добавим, что Вернер остается самым высокооплачиваемым игроком команды Томаса Тухеля с зарплатой около 275,000 фунтов в неделю.