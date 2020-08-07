"Борнмут" укрепил последний рубеж Нето

"Борнмут" подписал свободным агентом бразильского голкипера "Барселоны" Нето.

33-летий Нето заключил с "Борнмутом" контракт на 12 месяцев и стал четвертым новичком команды Скотта Паркера в это трансферное окно после Джо Ротуэлла, Райана Фредерикса и Маркуса Тавернье.



За три года в "Барселоне" Нето провел 21 матч, включая четыре в прошлом сезоне, до этого поиграв за "Валенсию", "Ювентус", "Фиорентину" и "Атлетико Паранаэнсе".



"Очень приятно заполучить игрока калибра Нето. Это реальное усиление для клуба, и мы довольны, что он выбрал нас. Он обладает огромным опытом выступлений на само высоком уровне, поэтому я уверен, что он будет очень полезен для нас", — сообщил исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк.