Чилуэлла не страшит конкуренция с Кукурельей

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл заявил, что его не страшит приход в команду Марка Кукурельи.

На текущей неделе "Челси" приобрел Кукурелью у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов, и Марк уже успел дебютировать за "синих", появившись на замену в концовке матча против "Эвертона".



После победы со счетом 0:1 Чилуэлл дал понять, что приветствует приход Кукурельи, и считает, что это пойдет ему только на пользу.



"Мы говорим о "Челси", поэтому здесь всегда будет много хороших игроков. Конкуренция на позициях будет яростной, и мы (с Кукурельей), как и любой другой в команде, будем подстегивать друг друга", — цитирует Чилуэлла Evening Standard.